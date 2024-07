Corea del Sud, prime esercitazioni militari in 6 anni al confine con il Nord

In precedenza, quanto era in vigore l'accordo, le esercitazioni di artiglieria e navali, nonché le manovre sul campo a livello di reggimento, erano vietate a causa delle zone cuscinetto terrestri e marittime istituite nell'area per congiurare incomprensioni tra le forze armate. La scorsa settimana, i Marines sudcoreani hanno ripreso un'esercitazione a fuoco vivo su vasta scala, coinvolgendo obici K9 e sistemi lanciarazzi multipli Chunmoo, per la prima volta in sette anni sulle isole vicino al confine marittimo intercoreano occidentale, nel mar Giallo, attentamente sorvegliato dai due Paesi.