Corea del Sud, autorità anticorruzione tenterà di "forzare" l'interrogatorio di Yoon

Oh Dong-woon, direttore dell'Ufficio per le Indagini sulla corruzione degli alti funzionari della Corea del Sud, ha dichiarato che l'agenzia tenterà di costringere il presidente destituito Yoon Suk Yeol a rispettare l'interrogatorio relativo alla dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre e agli ordini successivi. Oh ha affermato che il Cio tenterà nuovamente di costringere Yoon a rispondere attivamente a una convocazione. Il presidente destituito è stato arrestato il 15 gennaio, ma rifiuta di rispondere alle domande degli inquirenti.