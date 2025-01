Corea del Sud, aereo prende fuoco in pista: evacuate 176 persone

Paura in Corea del sud dopo che un Airbus A321 ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto internazionale di Busan, portando all'evacuazione di tutte le 176 persone a bordo. Lo riferisce l'agenzia di stampa locale Yonhap. Per motivi ancora non chiariti, la coda dell'aereo dell'Air Busan, diretto a Hong Kong, ha preso fuoco: un totale di 169 passeggeri e sette membri dell'equipaggio sono stati evacuati tramite gli scivoli gonfiabili. L'incendio è stato messo sotto controllo in poco più di un'ora. Durante l'evacuazione tre persone sono rimaste leggermente ferite.