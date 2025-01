Seul stanzia 250 miliardi per l'export, timori per dazi Trump

La Corea del Sud ha annunciato un pacchetto di finanziamenti alle esportazioni da 360.000 miliardi di won (quasi 250 miliardi di dollari) nel 2025, su una scala senza precedenti, in base ai rischi di possibili ondate di dazi da parte del presidente eletto americano Donald Trump. "Le incertezze esterne, come l'insediamento della nuova amministrazione statunitense, sollevano preoccupazioni sui potenziali effetti negativi sul fronte dell'export per le aziende", ha affermato Kim Dong-joon, vicedirettore della divisione del Ministero delle finanze responsabile della task force governativa sulle esportazioni, nel resoconto della Yonhap.