Corea del Sud, 18enne ferisce a coltellate 5 persone a scuola

Uno studente di 18 anni ha accoltellato alcune persone in una scuola superiore sudcoreana ferendone cinque, di cui tre in modo grave. L'attacco è avvenuto intorno alle 8:35 ora locale in un istituto di Cheongju, 110 chilometri a sud della capitale Seul. Tra i feriti gravi risulta anche il preside della scuola e un altro dipendente pubblico. Il giovane ha tentato di fuggire in un vicino parco tuffandosi in un lago, ma è stato arrestato pochi minuti dopo. Il caso arriva pochi mesi dopo che un'insegnante ha accoltellato a morte uno studente di otto anni in una scuola elementare in Corea del Sud.