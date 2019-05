Corea del Nord, Trump: lancio missili non è rottura fiducia con Usa

Il presidente Usa Donald Trump ha detto di non considerare i recenti lanci missilistici della Corea del Nord come una violazione della fiducia. "Sono a corto raggio e non la considero affatto una violazione della fiducia. A un certo punto potrei, ma non ora, è una cosa molto stardard". Il tycoon ha aggiunto che potrebbe eventualmente perdere fiducia nella sua relazione amichevole con Kim Jong-Un "ma - ha sottolineato - ora per nulla".