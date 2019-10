Corea del Nord: stop al dialogo se gli Usa si mantengono ostili

Se gli Stati Uniti non mutano il loro atteggiamento "ostile", la Corea del Nord non intende continuare i negoziati sul nucleare. All'indomani del nulla di fatto negoziale di Stoccolma, Pyongyang spiega "di non aver alcun desiderio di tenere nauseanti negoziati come gli attuali a meno che gli Usa prendano misure pratiche e mettano fine alle loro politiche ostili". Secondo un portavoce, "il destino del dialogo è nelle mani di Washington".