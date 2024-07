Corea del Nord, Seul pronta a schierare armi laser contro droni da Pyongyang

Seul ha annunciato il dispiegamento di sistemi di armi laser progettati per intercettare i droni lanciati dalla Corea del Nord. Almeno un sistema "Block-I" verrà installato entro la fine del 2024 per proseguire negli anni a venire. L'agenzia di Difesa ha spiegato che i "Block-I" sono in grado di lanciare attacchi di precisione contro piccoli droni e multicotteri in arrivo, danneggiandone le schede dei circuiti e altre apparecchiature sino a mandarli in avaria e a farli precipitare. I test condotti nel 2022-2023 - ha raccontato un funzionario dell'agenzia - "hanno avuto successo e dimostrato" l'efficacia del sistema.