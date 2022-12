Corea del Nord, Pyongyang annuncia un nuovo test su satellite spia

La Corea del Nord ha annunciato di aver lanciato un satellite di prova in un importante test finale per lo sviluppo del suo primo satellite spia.

I media statali di Pyongyang hanno riferito che il test è stato effettuato per valutare la fotografia del satellite e i sistemi di trasmissione dei dati. Hanno inoltre pubblicato immagini in bianco e nero che mostrano Seul e un'altra città ella Corea del Sud viste dallo spazio, in un apparente tentativo di mostrare che il Nord stia spingendo per monitorare il suo rivale con tecnologie avanzate.