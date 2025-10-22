Corea del Nord, nuovi lanci di missili balistici verso il Mar del Giappone

© Afp
La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dallo Stato maggiore delle Forze armate sudcoreane. Si tratta del primo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord da quando il presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica lo scorso giugno, promettendo uno sforzo diplomatico teso a rilanciare il dialogo tra le due Coree. Il collaudo segue inoltre la presentazione, all'inizio del mese, di un nuovo missile intercontinentale durante una parata militare a Pyongyang.