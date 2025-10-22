Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
test missilistico

Corea del Nord, nuovi lanci di missili balistici verso il Mar del Giappone

22 Ott 2025 - 06:22
© Afp

© Afp

La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dallo Stato maggiore delle Forze armate sudcoreane. Si tratta del primo test missilistico effettuato dalla Corea del Nord da quando il presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica lo scorso giugno, promettendo uno sforzo diplomatico teso a rilanciare il dialogo tra le due Coree. Il collaudo segue inoltre la presentazione, all'inizio del mese, di un nuovo missile intercontinentale durante una parata militare a Pyongyang. 

corea del nord
giappone