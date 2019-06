Corea del Nord, media: l'ex inviato per gli affari Usa è in carcere

Kim Hyok-chol, l'inviato speciale nordcoreano per gli affari statunitensi, è vivo e in stato di detenzione. Lo riporta la Cnn, "correggendo" la versione del Chosun Ilbo, il principale quotidiano di Seul, secondo cui l'ex ambasciatore a Madrid era stato giustiziato per il fallimento del summit di Hanoi con l'accusa di spionaggio per conto degli Stati Uniti. Anche l'interprete del leader Kim Jong-un, Kim Song Hye, è detenuta e sotto indagine.