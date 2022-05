Corea del Nord lancia tre missili nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato tre "missili balistici" verso est.

I vettori sono atterrati fuori dalla Zona economica esclusiva del Giappone e non risultano danni a imbarcazioni o persone, ma per Tokyo si tratta di "palesi provocazioni". "Non possiamo tollerare - ha detto il ministro della Difesa nipponico, Nobuo Kishi - che la Corea del Nord vada avanti con i tentativi di perfezionamento della sua tecnologia nucleare".