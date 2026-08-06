La Corea del Nord lancia un proiettile verso il Mar del Giappone | Seul: "Possibile missili balistico"

La Corea del Nord ha lanciato almeno un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, precisando che il vettore è stato diretto verso il Mare Orientale, come viene chiamato in Corea il Mar del Giappone. Dal Giappone è arrivata l'ipotesi che si tratti di un possibile missile balistico. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul tipo di vettore né sull'esito del lancio. Solo due giorni fa Tokyo aveva annunciato un piano di riarmo del Paese.