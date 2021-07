Corea del Nord, Kim vuole intensificare rapporti con la Cina

-afp

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che spingerà per migliorare ulteriormente le relazioni con la Cina, il suo principale alleato, mentre lotta per far uscire il Paese da una crisi sempre più profonda legata alla pandemia di Coronavirus. Kim lo ha affermato in un messaggio al presidente cinese Xi Jinping congratulandosi con lui per il centesimo anniversario della fondazione del Partito comunista cinese.