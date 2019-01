Corea del Nord, Kim Jong-un in visita in Cina su invito Xi Jinping

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si trova in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato di Pyongyang Kcna. La visita durerà fino al 10 gennaio e, spiegano i nordcoreani, avviene "su invito di Xi Jinping". Lo scorso anno Kim si è recato tre volte in Cina e questa ulteriore visita sottolinea la ritrovata importanza delle relazioni diplomatiche tra Pechino e la Corea del Nord.

Il leader nordcoreano è partito in treno per la Cina lunedì pomeriggio insieme alla first lady Ri Sol-ju e a funzionari di vertice. L'arrivo è previsto già nelle prime ore di martedì, giorno in cui cade anche il 35esimo compleanno di Kim Jong-un.



Il viaggio in Cina segue le indiscrezioni sugli incontri in Vietnam tra funzionari Usa e del Nord dedicati al secondo summit Kim-Trump.