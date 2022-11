Corea del Nord, ministro Esteri: Guterres fantoccio degli Usa

Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha definito Antonio Guterres un "fantoccio degli Stati Uniti".

L'attacco arriva dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite ha condannato duramente l'ultimo lancio di un missile balistico intercontinentale da parte di Pyongyang. "Guardo spesso al segretario generale Onu come a un membro della Casa Bianca o del dipartimento di Stato Usa - si legge in una nota del ministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui -. Esprimo il mio forte rammarico per il fatto che il segretario generale dell'Onu abbia assunto un atteggiamento assai deplorevole, incurante dello scopo e dei principi della Carta Onu" e con le sue ultime prese di posizione Guterres "dimostra chiaramente di essere un fantoccio degli Stati Uniti".