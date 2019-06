Corea del Nord, ex braccio destro di Kim riappare con il leader

Kim Yong-chol, ex braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, è riapparso in pubblico a pochi giorni dalle indiscrezioni di quotidiano di Seul, secondo cui l'ex capo dei servizi militari era finito in un'ampia epurazione e inviato in un campo di lavoro per il fallimento del secondo summit con gli Usa. Kim, invece, sarebbe invece stato visto a uno spettacolo amatoriale tenuto domenica dalle mogli di militari, seduto non distante da Kim Jong-un.