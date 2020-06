Corea del Nord: "Ufficio di collegamento inter-coreano totalmente distrutto" | Seul: "Fatto esplodere da Pyongyang" 

La radio di stato della Corea del Nord ha reso noto che l'ufficio di collegamento inter-coreano a Kaesong è stato "completamente distrutto", precisando che l'edificio "è stato abbattuto tragicamente da una immensa esplosione" avvenuta alle 14:50 ora locale. Secondo Seul, invece, a far saltare in area il sito ancora in territorio nordcoreano ma vicino al confine, sarebbe stato il governo di Pyongyang.