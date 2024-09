Corea del Nord: colloqui tra Kim Jong-un e il capo della sicurezza russa

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto colloqui con il capo della Sicurezza russa Sergei Shoigu durante la sua visita nel Paese. Lo riferiscono i media statali di Pyongyang. Il viaggio di Shoigu avviene mentre Mosca cerca munizioni per continuare la sua offensiva in Ucraina, che dura da oltre 30 mesi, e mentre l'Occidente accusa Pyongyang di inviare armi a Mosca. Il presidente Vladimir Putin si è recato in Corea del Nord a giugno e ha firmato un patto di difesa reciproca con lo Stato eremita.