Coppia muore cadendo dal balcone dell'albergo di Ibiza, le amiche: "Elena è stata uccisa dal fidanzato"

"E' stata uccisa dal fidanzato, non si è suicidata". Di questo sono convinte le amiche di Elena Livigni Gimenez, la 21enne italo-spagnola, deceduta a Ibiza dopo la caduta dal balcone dell’hotel dove stava soggiornando con il suo ragazzo 26enne, anche lui morto dopo essere precipitato allo stesso modo. Chi tra Milano, la città dove abitano i genitori, e Barcellona, quella dove attualmente la 21enne si era trasferita per studio, conosceva la ragazza, parla a Il Corrire della Sera di una spinta letale del giovane o comunque un salto nel vuoto di Elena come conseguenza di un’aggressione: "Tutti devono sapere la verità, basta bugie, basta. E' stato lui". Anche gli inquirenti spagnoli battono la pista del femminicidio.