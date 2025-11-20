Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
ANNUNCIO A BELEM

Cop30, la Germania investe un miliardo nel Fondo foreste tropicali

20 Nov 2025 - 05:50
© Afp

© Afp

La Germania investirà un miliardo di euro nel Fondo foreste fropicali per sempre (Tfff), il meccanismo globale proposto dal Brasile per remunerare i Paesi che conservano i propri biomi. L'annuncio è arrivato a Belém, alla Cop30, dalla ministra dell'Ambiente verdeoro Marina Silva, che ha definito l'impegno tedesco "una dimostrazione della solidità del modello e del suo potenziale di finanziamento globale". Il Tfff prevede un fondo di investimento basato su rendimenti di attività a reddito fisso: non si tratta di donazioni, ma di un sistema che genera profitti destinati a compensare economicamente la foresta mantenuta in piedi. 

germania
brasile