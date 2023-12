Cop28, Papa: "Religioni educhino a mutare gli stili di vita"

Per Papa Francesco "è urgente agire per l'ambiente, ma non basta solo impiegare più risorse economiche: bisogna mutare il modo di vivere e occorre perciò educare a stili di vita sobri e fraterni.

È un'azione irrinunciabile per le religioni, le quali sono pure chiamate a educare alla contemplazione, perché il creato non è solo un sistema da preservare, ma un dono da accogliere". Così il Pontefice nel saluto per l'inaugurazione del 'Faith Pavilion' presso Expo City, a Dubai, nell'ambito della Cop28.