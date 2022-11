Cop27, Cina: su governance ancora molta strada da fare

La Cina ha accolto con favore l'accordo raggiunto al Cop27, il vertice delle Nazioni Unite sul clima, avvertendo però che c'è ancora "molta strada da percorrere" per la cooperazione globale.

"La tabella di marcia per il raddoppio dei finanziamenti globali non è ancora chiara, il che non favorisce la costruzione di fiducia reciproca tra nord e sud", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, in merito ai fondi per i Paesi più poveri già colpiti dai cambiamenti climatici. "La governance globale del clima ha ancora molta strada da fare", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano.