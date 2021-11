Cop26, Vanessa Nakate: "L'inazione dei leader distrugge l'ambiente"

Ansa

"Quanto dovrà passare prima che i leader delle nazioni capiranno che la loro inazione distrugge l'ambiente?". E' la provocazione lanciata dalla giovane attivista per il clima Venssa Nakate. "Siamo in una crisi, un disastro che avviene ogni giorno. L'Africa è responsabile del 3% delle emissioni storiche, ma soffre il peso maggiore della crisi climatica. Ma come può esserci giustizia climatica se non ascoltano i Paesi più colpiti? Continueremo a lottare".