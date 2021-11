Cop26, bozza documento: aumento non oltre 1,5 gradi resta obiettivo

Mantenere "in vita" e "a portata di mano" l'impegno per contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi. E' questo il cuore della prima bozza del documento conclusivo della Cop26 a Glasgow, dopo la prima settimana di lavori del vertice mondiale sui cambiamenti climatici. Nel testo si esprime preoccupazione per la copertura del fondo da 100 miliardi per sostenere i Paesi in via di Sviluppo.