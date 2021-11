Cop26, Boris Johnson cita James Bond: "Dobbiamo salvare la Terra"

Ansa

Il premier britannico Boris Johnson evoca l'immagine di James Bond, "il figlio più famoso di Glasgow" nella fiction, come fonte d'ispirazione per lanciare il suo messaggio alla Cop26 in Scozia: "Dobbiamo salvare la Terra, questa volta dal pericolo del cambiamento climatico". Davanti a 120 leader mondiali, avverte: "Questo non è un film, la minaccia è reale, le emissioni di carbonio continuano ad aumentare. Dobbiamo agire prima che sia tardi".