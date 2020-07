Cooperante ucciso in Colombia, Di Maio: "Lavoriamo per scoprire verità"

"A norme del governo sono qui per portare massima vicinanza alla famiglia di Mario e lavoreremo tutti insieme, istituzioni, società civile con la famiglia per ottenere la verità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo sul palco a Napoli alla commemorazione di Mario Paciolla, il cooperante in missione Onu morto in Colombia. Di Maio ha avuto anche un colloquio con la famiglia Paciolla prima della manifestazione.