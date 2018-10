Conte in visita da Putin: "Disponibili al dialogo con la Russia"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Mosca dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. "La Russia è un partner strategico dell'Italia e mi darete atto che fin da subito ho dimostrato particolare attenzione per questo Paese - ha detto -. Sono qui per dimostrare al presidente Putin la costante disponibilità dell'Italia al dialogo: le sanzioni non possono essere un fine ma un mezzo per risolvere le divergenze".