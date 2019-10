Conte a Johnson: serve una Brexit ordinata e tutelare italiani in Gb

Boris Johnson ha aggiornato telefonicamente Giuseppe Conte sulla Brexit "presentando le ultime proposte sulla questione del confine irlandese ma confermando l'obiettivo di uscire dall'Ue il 31 ottobre". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi in cui si aggiunge che Conte ha confermato "l'impegno italiano per una Brexit ordinata". I due premier hanno "ribadito l'impegno per tutelare i cittadini italiani che vivono nel Regno e dei britannici in Italia".