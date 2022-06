Consiglio europeo, Zelensky: "Momento storico, il futuro dell'Ucraina è nell'Ue"

"È un momento unico e storico".

Così Volodymyr Zelensky ha commentato il via libera del Consiglio europeo allo status di candidato all'ingresso nell'Ue per il suo Paese. "Ringrazio Charles Michel, Ursula von der Leyen e i leader dell'Ue per il sostegno. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue", ha sottolineato il presidente ucraino, che si è collegato in diretta video con il vertice di Bruxelles.