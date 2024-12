Congo, traghetto si ribalta nel nord-est: 38 morti e 100 dispersi

In Congo 38 persone sono morte e oltre 100 risultano disperse dopo il rovesciamento di un traghetto sovraccarico. L'incidente è avvenuto venerdì sera. Finora è stato confermato il salvataggio di 20 persone. L'imbarcazione stava navigando sul fiume Busira, nel nord-est del Congo, come parte di un convoglio di altre imbarcazioni. I passeggeri erano principalmente commercianti che tornavano a casa per Natale, ha dichiarato Joseph Joseph Kangolingoli, sindaco di Ingende, l'ultima città prima del luogo dell'incidente.