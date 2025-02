Congo, ribelli conquistano la città di Kamanyola e marciano verso Uvira

E' ancora molto alta la tensione in Congo. Dopo aver preso il controllo della città di Kamanyola, situata a circa 45 chilometri da Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, i combattenti del Movimento 23 marzo continuano la loro avanzata verso Uvira, più a sud. L'avanzata dei ribelli sta provocando il panico nella città dove si sono verificati saccheggi a cui hanno partecipato uomini armati, tra cui milizie locali e alcuni soldati, e la situazione resta molto tesa. Alcuni residenti stanno tentando di lasciare il centro per raggiungere in barca Kalemie, capoluogo della provincia del Tanganica.