Congo, premio Nobel per la Pace lancia l'allarme: è una catastrofe

"La situazione in Congo è catastrofica. E' in atto una spirale di violenza senza precedenti. Chiudere gli occhi davanti a questo dramma significa esserne complici". A lanciare l'allarme è il premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege. Il medico, che vive nell'ospedale in Congo dove cura le donne stuprate, ha affidato il suo messaggio al docente dell'Università dell'Aquila Francesco Barone, da anni impegnato in missioni umanitarie.