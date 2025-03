Congo, Medici senza frontiere sulle violenze nell'Ituri: nel mirino civili e ospedali

Per decenni, gli abitanti della provincia dell'Ituri sono stati obiettivi diretti così come vittime collaterali di un conflitto complesso caratterizzato da violenza, divisioni etniche e a cui hanno preso parte diversi gruppi armati. Un conflitto che ha ostacolato notevolmente l'accesso all'assistenza sanitaria e ai beni primari per la popolazione, la cui condizione è aggravata dalla fornitura limitata di aiuti umanitari. Msf chiede a tutti i gruppi armati statali e non statali in Ituri di risparmiare i civili e le strutture sanitarie, essenziali per la sopravvivenza delle comunità locali.