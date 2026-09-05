Rep. Dem. Congo, matrimonio finisce in tragedia: 22 morti in un incendio

Il sindaco ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi ulteriormente. "È una tragedia", ha affermato Jacquemin Shabani, vice primo ministro e ministro dell'Interno del Congo, recatosi sul luogo dell'incidente sabato mattina. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata accertata. Gli incendi letali sono frequenti a Kinshasa, dove lo sviluppo urbano avviene spesso senza prevedere servizi adeguati, come quelli antincendio. Tali roghi sono comuni durante la stagione secca e, secondo i media locali, se ne sono verificati diversi nel corso dell'anno.