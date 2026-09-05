Rep. Dem. Congo, matrimonio finisce in tragedia: 22 morti in un incendio

Un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, ha causato la morte di almeno 22 persone. Lo ha riferito il sindaco locale, precisando che il rogo è divampato nella serata di venerdì 4 settembre e ha continuato a bruciare fino alle prime ore di sabato in un edificio nel quartiere di Lingwala. I corridoi stretti della struttura erano ostruiti dalle persone che cercavano di fuggire.
"È una tragedia"
Il sindaco ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi ulteriormente. "È una tragedia", ha affermato Jacquemin Shabani, vice primo ministro e ministro dell'Interno del Congo, recatosi sul luogo dell'incidente sabato mattina. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata accertata. Gli incendi letali sono frequenti a Kinshasa, dove lo sviluppo urbano avviene spesso senza prevedere servizi adeguati, come quelli antincendio. Tali roghi sono comuni durante la stagione secca e, secondo i media locali, se ne sono verificati diversi nel corso dell'anno.