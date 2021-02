Congo, le forze ruandesi negano responsabilità per morte italiani

Afp

Le Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda hanno negato qualsiasi responsabilità per l'attacco in Congo costato la vita all'ambasciatore italiano italiano Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. In un comunicato, l'organizzazione "condanna con forza" l'accaduto e "chiede alle autorità congolesi di far luce sulle responsabilità di questo ignobile assassinio".