Congo, trovate fosse comuni con almeno 171 corpi

26 Feb 2026 - 22:46
© Afp

Le autorità congolesi e un'organizzazione della società civile hanno riferito che sono state trovate delle fosse comuni con almeno 171 cadaveri. Il ritrovamento è avvenuto in una parte del Congo orientale da cui il gruppo ribelle M23 si è recentemente ritirato, mentre i combattimenti nella regione si intensificano nonostante un accordo di pace immediato degli Stati Uniti. Il governatore della provincia del Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, ha dichiarato che le autorità hanno trovato due fosse comuni con almeno 171 corpi nei quartieri di Kiromoni e Kavimvira, alla periferia della città orientale di Uvira. "In questa fase, abbiamo identificato due siti: una fossa comune contenente circa 30 corpi a Kiromoni, non lontano dal confine con il Burundi sul lato congolese, e un'altra a Kavimvira, dove sono stati trovati 171 corpi", ha dichiarato Purusi all'Associated Press

