Congo, ex ministro condannato a tre anni di lavori forzati

L'ex ministro della Giustizia della Repubblica democratica del Congo, Constant Mutamba, è stato condannato a tre anni di lavori forzati e cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il politico 37enne era accusato di aver violato le regole di aggiudicazione degli appalti pubblici per un progetto di costruzione di un carcere e aveva annunciato le sue dimissioni il 18 giugno, denunciando un "complotto politico" contro la sua persona. Mutamba è comparso davanti alla Corte di Cassazione a Kinshasa ed è stato condannato per aver fatto versare alla società Zion Construction Sarl - senza previa autorizzazione del governo - la somma di 19,9 milioni di dollari di fondi pubblici per un progetto di costruzione di una prigione a Kisangani, dal budget di circa 40 milioni di dollari.