Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Per appropriazione indebita

Congo, ex ministro condannato a tre anni di lavori forzati

03 Set 2025 - 00:39
© Afp

© Afp

L'ex ministro della Giustizia della Repubblica democratica del Congo, Constant Mutamba, è stato condannato a tre anni di lavori forzati e cinque anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici. Il politico 37enne era accusato di aver violato le regole di aggiudicazione degli appalti pubblici per un progetto di costruzione di un carcere e aveva annunciato le sue dimissioni il 18 giugno, denunciando un "complotto politico" contro la sua persona. Mutamba è comparso davanti alla Corte di Cassazione a Kinshasa ed è stato condannato per aver fatto versare alla società Zion Construction Sarl - senza previa autorizzazione del governo - la somma di 19,9 milioni di dollari di fondi pubblici per un progetto di costruzione di una prigione a Kisangani, dal budget di circa 40 milioni di dollari.

congo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri