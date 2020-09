Conflitto tra Armenia e Azerbaigian, la Turchia: "Pronti ad aiutare Baku"

La Turchia è "pronta ad aiutare l'Azerbaigian" a riprendersi il Nagorno Karqabach, la regione separatista contesa con l'Armenia in cui si è riacceso il conflitto tra i due Paesi. Lo ha detto il responsabile della Comunicazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun. Ankara "assicurerà il suo impegno per aiutare l'Azerbaigian a riprendersi le terre occupate e a difendere i propri interessi in base al diritto internazionale", ha aggiunto.