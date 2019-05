Conflitto in Libia, è salito a 75mila il numero degli sfollati

E' salito a 75mila il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari in un aggiornamento sulla situazione. E' stato stimato che oltre il 48% degli sfollati siano bambini e il 51% donne. "La situazione umanitaria continua a peggiorare come risultato diretto del conflitto armato dentro e nei dintorni della capitale", viene sottolineato.