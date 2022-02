Compagnia aerea russa Aeroflot annuncia stop voli verso Europa

La compagnia aerea russa Aeroflot ha annunciato la sospensione e la cancellazione di tutti i voli per l'Europa a partire da domani.

La decisione è stata annunciata sul sito web dopo che l'Ue ha chiuso lo spazio aereo ai voli russi. Sempre Aeroflot ha cancellato i prossimi voli da Mosca verso gli Stati Uniti, secondo quanto riporta l'Interfax. Si tratta di un volo per Los Angeles, inizialmente in programma per domani, uno per Miami e due per New York, in programma martedì. Al momento restano programmati, invece, i voli di mercoledì per Washington, New York e Los Angeles.