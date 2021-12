Commissione Ue uniformerà a 9 mesi durata validità del Green pass

-afp

La Commissione Ue presenterà un atto delegato sulla validità del Green pass per uniformarlo in tutta l'Unione. E' questa una delle novità emerse al summit dedicato al Covid. Sarà la Commissione a decidere tale durata che, probabilmente, seguirà l'indicazione dei 9 mesi. L'indicazione di un approccio coordinato tra i diversi Stati in eventuali misure restrittive era già stato presentato nelle bozze degli ultimi giorni.