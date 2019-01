Colpo di Stato militare in Gabon, spari nella capitale Libreville

I militari hanno annunciato di aver preso il potere in Gabon, dove la famiglia del leader malato Ali Bongo Ondimba, assente perché in convalescenza in Marocco, governava da cinquant'anni. Colpi di arma da fuoco sono stati segnalati intorno alla sede della Radio televisione gabonese, nel centro della capitale Libreville. L'esercito ha dato notizia della formazione di un "consiglio nazionale di restaurazione" per il "ripristino della democrazia".