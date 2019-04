Colpo di Stato in Sudan: militari al governo, il presidente si dimette

Colpo di Stato in Sudan, dove l'esercito ha circondato con uomini e mezzi il palazzo presidenziale e fatto irruzione nella sede dell'emittente tv di Stato. I militari hanno poi annunciato la formazione di un governo di transizione, mentre il presidente Omar Al Bashir si è dimesso. La svolta è avvenuta nel quinto giorno di manifestazioni, con migliaia di persone scese in piazza per chiedere un passo indietro al presidente, al potere da 30 anni.