Colpo di Stato in Birmania, Biden: attacco a democrazia, ora nuove sanzioni

"La presa del potere da parte dei militari in Birmania, la detenzione di Aung San Suu Kyi e di altri funzionari civili sono un attacco diretto alla transizione del Paese verso la democrazia". Lo ha detto il presidente Joe Biden spiegando che gli Stati Uniti rivedranno il regime di sanzioni. Per Biden la comunità internazionale "dovrebbe riunirsi per spingere i militari a rinunciare al potere".