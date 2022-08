Colpita da una serranda staccatasi da una finestra, 26enne torinese muore in Francia

Una 26enne torinese, Carlotta Grippaldi, è morta sabato a Briançon, in Francia, dopo essere stata colpita da una serranda staccatasi da un edificio.

La ragazza, sempre secondo quanto riportato dai media locali, dopo una serata al ristorante con amici stava percorrendo la Grand Rue, strada situata nella città vecchia: la serranda si sarebbe staccata da una finestra al secondo piano colpendo in pieno la giovane che stava passando in quel momendo. Carlotta Grippaldi, subito soccorsa, è morta nell'ambulanza che la stava trasportando in ospedale.