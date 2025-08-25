Colombia, ucciso Dumar: era tra i capi della guerriglia Farc

"Oggi abbiamo saldato un debito d'onore". Con queste parole, il comandante delle Forze Armate della Colombia, ammiraglio Francisco Cubides, ha annunciato che nel corso di combattimenti prolungati con l'esercito a Guaviare, è stato ucciso Willinton Vanegas, alias Dumar, uno dei principali leader dei dissidenti Farc, guidati da Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. L'uomo era ricercato dalle autorità per rispondere dell'omicidio di quattro soldati avvenuto nel maggio dello scorso anno.