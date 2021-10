Colombia, uccisi 4 giovani che compivano estorsioni a nome delle Farc

ansa

Quattro giovani sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella città di Anori, in Colombia. Anche se per il momento non è chiaro il movente del massacro, secondo fonti ufficiose la comunità locale aveva denunciato che i quattro stavano riscuotendo denaro attraverso estorsioni nelle ultime settimane, sostenendo di agire per conto di un gruppo della guerriglia dissidente delle disciolte Farc.