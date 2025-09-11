Colombia, tre militari uccisi in attacchi attribuiti ai ribelli dell'Eln

Almeno tre militari sono stati uccisi e quattro feriti in due attacchi attribuiti dal governo colombiano all'Esercito di liberazione nazionale (Eln), gruppo guerrigliero attivo in diverse regioni del Paese. Il primo episodio è avvenuto nell'area rurale di San Isidro, tra i municipi di Santa Rosa e Morales, nel dipartimento di Bolívar, dove le truppe sono state colpite da droni caricati di esplosivi, causando due morti e quattro feriti. Il secondo attacco si è verificato nella zona rurale di Tibú, nel dipartimento di Norte de Santander, dove un soldato è morto in scontri con una struttura locale dell'Eln.