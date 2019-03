Colombia, sisma di magnitudo 6.1 nel dipartimento del Valle del Cauca

Un violento sisma di magnitudo 6.1 è stato registrato in un'area montagnosa in Colombia occidentale causando il panico in tutto il Paese, compresa la capitale Bogotà. Al momento non si registrano vittime. La scossa ha avuto il suo epicentro vicino alla città di Versalles, nel dipartimento del Valle del Cauca. Pochi i danni alle infrastrutture.